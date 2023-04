Stiri pe aceeasi tema

- Usturoiul este unul dintre cele mai apreciate condimente in Romania si prezinta foarte multe beneficii asupra sanatatii, mai ales daca este consumat pe stomacul gol. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Nikki Haley, fosta guvernatoare a statului Carolina de Sud și fosta ambasadoare a SUA la ONU, iși va lansa candidatura pentru nominalizarea Partidului Republican la prezidențialele din 2024, in cadrul carora va candida impotriva fostului ei șef, Donald Trump, relateaza Reuters.

- Actorul Alec Baldwin ar urma sa fie acuzat marți de omor prin imprudența in legatura cu accidentul de pe platoul de filmare, in octombrie 2021. Se așteapta ca Hannah Gutierrez-Reed, responsabila cu armele de pe platou, sa fie, de asemenea, acuzata și ea, scrie insider.com. Ambii risca pana la cinci…

- Fostul președinte american Donald Trump a ieșit sambata in campanie electorala pentru prima data de cand și-a anunțat candidatura, pentru a revendica Casa Alba in 2024. Spre deosebire de discursurile zgomotoase in fața a mii de adepți pe care Trump le organizeaza adesea, evenimentele de sambata au fost…

- Mișcarile de trupe din cadrul Partidului Republican l-au determinat pe Trump sa-l atace pe guvernatorul Floridei in timpul evenimentelor cheie care au avut loc in weekend in statele Iowa și New Hampshire.

- Un judecator federal i-a ordonat lui Donald Trump și unuia dintre avocații sai sa plateasca impreuna aproape 1 milion de dolari sub forma de penalitați pentru ca au intentat un proces frivol in care au acuzat-o pe Hillary Clinton de șantaj.