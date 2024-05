Stiri pe aceeasi tema

- Chișinaul va solicita extradarea oligarhului fugar, Ilan Șor, condamnat pentru frauda bancara anul trecut dupa ce in 2019 a fugit din țara sa și a plecat in Israel, a declarat sambata ministrul moldovean al Justiției pentru Reuters.

- Oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat de justitia din Republica Moldova la 15 ani de inchisoare pentru devalizarea sistemului bancar al republicii, a anuntat joi, intr-o declaratie facuta la postul de televiziune pro-Kremlin Russia Today (RT), ca a primit pasaport rusesc, relateaza portalul NewsMaker,…

- Presedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ella Pamfilova, a confirmat joi victoria lui Vladimir Putin cu 87,28% din sufragii in alegerile prezidentiale desfasurate intre 15 si 17 martie in Federatia Rusa. Ea a precizat ca numarul celor care au votat pentru liderul de la Kremlin a crescut…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu , pledeaza in favoarea unei sustineri sporite a Ucrainei , un ”meterez” al Republicii Moldova ”atat timp cat Kievul rezista” si considera ca ”trebuie ca Vladimir Putin sa fie oprit” de dragul securitatii europene, intr-un interviu publicat in editia de…

- ”Azi ne simtim in securitate multumita rezistentei Ucrainei, insa Europa - nu doar Europa, ci toate tarile care tin la respectarea frontierelor lor - ar trebui sa inteleaga ca Vladimir Putin trebuie sa fie oprit. Daca vrem pace, trebuie sa ajutam Ucraina prin toate mijloacele”, declara cotidianului…

- Rusia va continua eforturile de destabilizare a Republicii Moldova, de compromitere a vectorului european și intoarcere in zona sa de influența și la alegerile din 2024 și 2025. Declarația a fost facuta de directorul SIS, Alexandru Musteața, in cadrul unei conferințe de presa. Potrivit lui, in acest…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, informeaza dpa, informeaza Agerpres. Aceste declaratii…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat refuzul Israelului și al Rusiei de a da curs cererii Chișinaului de a-l extrada pe oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de inchisoare in dosarul „Frauda bancara”, in Republica Moldova. Politicianul a calificat poziția celor doua state ca fiind…