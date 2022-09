Stiri pe aceeasi tema

- Un vietnamez va face cunostinta cu sistemul nostru penitenciar dupa ce a incercat sa-si ucida doi compatrioti. Magistratii Tribunalului nu s-au aratat impresionati nici de pledoaria avocatului, care a invocat faptul ca vietnamezii sunt un popor linistit si nici de dorinta exprimata de acuzat, de a continua…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, joi, dupa adoptarea rectificarii bugetare, in sedinta de Guvern, ca executia la 6 luni a aratat ca pot sa tina deficitul sub control, iar ccopul pe care si-l asuma este sa mentina deficitul la 5,84%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aproape 500 de vehicule electrice pe zi pot fi incarcare la intrastructura existenta in prezent in municipiul Suceava, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Lungu a aratat ca in prezent sunt montate 35 de stații de incarcare din care 21 de rapide și 14 standard. El a aratat ca pentru incarcarea autobuzelor…

- Carmen Bruma și Mircea Badea au plecat intr-o vacanța in aceasta perioada. Prezentatorul de la Antena 3 și iubita sa se bucura de adevarate de clipe de relaxare departe de Romania. Cei doi au ales Grecia. In urma cu cateva zile, ei s-au imbarcat intr-un avion cu destinația Zakyntos. In doar cateva ore…

- Prezent la Campionatele Europene de juniori de la Otopeni, Ion Tiriac a vorbit despre șansele Simonei Halep la caștigarea Wimbledonului și a explicat de ce nu va merge la Grand Slamul londonez in acest an.

- O femeie din Marea Britanie a dat naștere unui baiețel care cantarea mai bine de 5 kilograme și 600 de grame. Cadrele medicale care asistau la operația de cezariana au fost surprinse și au avut nevoie de intatiri.

- Potrivit șefului Direcției pentru Agricultura Bistrița-Nasaud, Nuțu Tabara, 62% dintre cei care vand in piața comercializeaza produsele lor, nu sunt intermediari. Inspectorii Direcției pentru Agricultura Bistrița-Nasaud au luat la puricat comercianții din Piața Decebal. In urma celor 65 de controale au…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului Național. „Tricolorul reprezinta un liant puternic intre prezent, trecut și viitor”, a spus șeful statului. Redam textul mesajului: „26 iunie, Ziua Drapelului Național, are o insemnatate deosebita pentru Romania și…