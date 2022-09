Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut o victorie de orgoliu in fața Bosniei, scor 4-1, dar a incheiat pe ultimul loc grupa și a retrogradat un nivel in Liga Națiunilor. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a fost extrem de aspru cu „tricolorii”. Romania a incheiat pe ultimul loc grupa 3 și a retrogradat…

- De la inceputul supravegherii infectiei cu virusul West Nile 06.06.2022 panaa la data de 08.09.2022 s au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile.In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile de infectie cu virus West Nile au avut urmatoarea distributie pe judete: Municipiul…

- Dragoș Militaru (32 de ani) este cel mai tanar antrenor din primele doua divizii din Romania. Sezonul trecut a reușit performanța de a se clasa pe locul 2 cu Unirea Dej in grupa de play-out a Ligii 2, avand cel mai mic buget, in jur de 262 de mii de euro anual. Acum, tocmai a batut-o pe Dinamo cu 3-2. …

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins, cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-20), reprezentativa Bosniei-Hertegovina, intr-o partida considerata in, dar disputata la Galati, contand pentru Grupa G a preliminariilor Campionatului European din 2023. Tricolorii s-au impus dupa o ora si 14 minute…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins formatia Bosniei-Hertegovina, cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-20), joi, la Galati, intr-un meci din Grupa G a preliminariilor Campionatului European din 2023, potrivit Agerpres.Tricolorii s-au impus dupa o ora si 14 minute in fata Bosniei, pe care…

- Sezonul cald este in floare, iar romanii aleg de cele mai multe ori plajele din Romania, Bulgaria sau Grecia. Acestea sunt cele mai vizitate plaje de catre romani in sezonul estival, insa puțini sunt cei care știu despre plaja care se afla in Europa și este neexplorata de romani. Este o plaja superba…

- Sezonul de reproducere sta la baza recentelor atacuri ale rechinilor in Marea Rosie, in urma carora si-au pierdut viata doua turiste – o romanca si o austriaca – in statiunea Sahl Hashish, din Egipt, in conditiile in care rechinii se aflau in cautare de hrana si inotau in ape putin adanci, a concluzionat…

- Avem alți romani cu care ne putem mandri. In finala feminina din competiția rezervata junioarelor cu varsta de pana in 14 ani (under-14) se vor infrunta, duminica, Alexia Tatu și Andreea Soare. Competiția under-14 se desfașoara in premiera la ediția din acest an a Wimbledonului, scrie digisport.ro…