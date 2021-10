Stiri pe aceeasi tema

- Facebook, Instagram si WhatsApp nu mai pot fi accesate de numerosi utilizatori din diferite parti ale lumii, iar compania a anuntat luni ca lucreaza la remedierea situatiei fara a preciza natura problemei, în timp ce specialisti în securitate consultati de Reuters sustin ca problema tine…

- Acest blocaj ce a lovit platformele Facebook se produce la o zi dupa ce un avertizor de integritate a acuzat compania ca are un comportament de prioritizare in mod repetat a profitului, in loc sa lupte impotriva discursului de ura si a dezinformarii care circula pe platforma."Facebook si Instagram au…

- Nebunia social media! O vedeta Instagram din Ucraina și-a deformat fața ca sa arate ca un hamster. Pentru unii oameni nu exista limite atunci cand vine vorba despre a atrage atenția pe social media. O vedeta Instagram din Ucraina s-a operat pentru a ajunge sa arate ca un hamster. Vezi aceasta postare…

- Facebook has banned the Taliban and any content that promotes it from the main Facebook platform, Instagram and WhatsApp. The social media giant said on Tuesday that it considers the Afghan group, which has used social media platforms to project its messages for years, to be a terrorist organization,…

- Companiile aleg tot mai mult conținutul video pentru comunicarea cu followerii In prima jumatate a anului, companiile au folosit tot mai puțin rețelele de socializare tradiționale, precum Facebook, Twitter și Linkedin, alegand preponderent Instagram ca rețeaua preferata pentru promovarea brand-ului…

- Jake Angeli, cunoscut drept ”șamanul QAnon”, negociaza cu procurorii americani ca sa pledeze vinovat la acuzațiile privind luarea cu asalt a Capitoliului de la Washington, dupa ce a fost diagnosticat cu mai multe boli mintale in timpul incarcerarii, informeaza Hotnews , care citeaza Business Insider.…

- Intrebat, vineri, la Casa Alba, de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook" in raspandirea de neadevaruri despre vaccinuri si pandemie, Biden a spus: „Ele ucid oamenii. Singura pandemie pe care o avem este intre cei nevaccinati". Facebook a respins criticile spunand ca 2 miliarde de…