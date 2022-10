Stiri pe aceeasi tema

- Orașul din Romania care are un preț bun al locuințelor și se afla in topul preferințelor. Vorbim despre capitala medievala a Moldovei, Suceava. Cat costa aici un apartament sau o casa. Se spune ca in acest oraș aerul este curat și zgomotul redus.

- Chiar daca toate s-au scumpit, locuințele din Cluj-Napoca se vand cu 81 de zile mai rapid in a doua jumatate a lui 2022, fața de aceeași perioada a anulu trecut, insa ramane cea mai lunga perioada de tranzacționare din Romania.

- Suprafața de culturi din Romania afectata de seceta a ajuns luni la peste 430.000 de hectare, a anunțat Ministerul Agriculturii. Ministerul a anunțat ca pana joia trecuta au fost intocmite procese-verbale de constatare a pagubelor pentru o suprafața de 430.996 de hectare. Au fost afectate culturi din…

- Cluj Napoca va avea un aquapark de circa 40 de milioane de euro. Anunșul a fost facut de catre primarul Emil Boc, azi in cadrul unei ședințe de Consiliu Local. S-a vorbi despre realizarea bazinului de inot din cadrul proiectului complex privind HUB-ul educațional din cartierul Borhanci, respectiv se…

- Pe 12 august, echipa Stației Spațiale Internaționale (ISS) a lansat pe orbita primul satelit moldovenesc TUMnanoSAT. Satelitul a fost elaborat de echipa de cercetare a Universitații Tehnice din Moldova. In iunie-august 2021, satelitul TUMnanoSAT, dezvoltat de echipa de cercetare a Universitații Tehnice…

- Ministrul Agriculturii a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de miercuri, de fața cu premierul Ciuca și cu ceilalți șefi de ministere, cum sta Romania in privința recoltarii suprafețelor cultivate cu grau. „Pana la aceasta data, in Romania s-a recoltat peste 94% din suprafata de grau. Ce am avut…

- Pe 31 iulie 2022 a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat și prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixa.…

- Social Perioada de recenzare a fost prelungita cu o saptamana iulie 14, 2022 09:14 Colectarea datelor pentru Recensamantul Populației și Locuințelor se prelungește pana pe data de 24 iulie 2022, prin revizuirea Calendarului de efectuare a RPL 2021, stabilit de Comisia Centrala pentru Recensamantul…