Interzicerea centralelor de apartament va afecta puternic România - Asociația Energia Inteligentă Romanii vor fi puternic loviți de noile reguli europene privind eliminarea centralelor termice pe gaze, petrol și pacura pana in 2040, in toate statele membre, se arata intr-o analiza a Asociației Energia Inteligenta. Parlamentul European a votat marți un pachet legislativ privind reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor, iar printre prevederi se afla interzicerea centralelor de apartament din 2040. Pachetul legislativ afecteaza Romania mai ales in condițiile in care se afla in plina dezvoltare a rețelelor de distribuție, prin programul Anghel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

