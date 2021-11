Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Florin Paraschiv – in prezent cel mai valoros și respectat antrenor de handbal din Brașov – a rabunit pe un grup de Facebook dedicat primarului Allen Coliban, avand in vedere ce se intampla in sportul brașovean in ultimul an. „Penibil este puțin spus!Cand aveți de gand sa terminați cu „gașca”…

- Orasul australian Sydney va iesi saptamana viitoare dintr-o carantina (lockdown) de aproape patru luni, dupa ce rata de vaccinare a rezidentilor sai va atinge pragul de 70%, informeaza Reuters.Persoanele vaccinate cu schema completa din statul australian New South Wales (NSW) vor putea sa isi paraseasca…

- Raport UNICEF: Sanatatea mintala a copiilor, grav afectata de pandemie. 1 din 7 adolescenți, diagnosticat cu o tulburare mintala Raport UNICEF: Sanatatea mintala a copiilor, grav afectata de pandemie. 1 din 7 adolescenți, diagnosticat cu o tulburare mintala Pandemia a agravat sanatatea mintala a copiilor…

- Pandemia de COVID-19 a agravat si mai mult problemele de sanatate mintala ale copiilor si adolescentilor pe plan global, domeniu care necesita o alocare de fonduri suplimentare, avertizeaza UNICEF intr-un raport publicat ieri, potrivit AFP, preluata de Agerpres. ”Consecintele pandemiei sunt considerabile…

- In august anul trecut, in plina pandemie, Guvernul anunța o ordonața prin care era acordat concediul de carantina. Prin acest gen de concediu, inventat pe loc, romanii aveau parte de o indemnizație, crescuta in septembie 2020 de la 75% la 100%. Astazi noi reglementari vin sa schimbe condițiile și…

- Simona Halep a declarat ca nu va participa la editia viitoare a Australian Open, daca autoritatile din tara de la Antipozi vor impune din nou o carantina stricta. "In cazul unei noi carantine stricte, cred ca nu vor veni multi jucatori, dupa parerea mea. Pentru mine va fi dificil sa vin daca…

- Spectatorii piesei Romeo și Julieta au primit o pagina intreaga de avertismente cu privire la sinucidere, sange fals și lupte de scena, pentru o noua producție a Teatrului Shakespeare’s Globe. Dubla sinucidere a celor doi indragostiți, la finalul piesei, și traseul psihologic care a dus la acea decizie…

- Profesorul Streinu-Cercel: „Mai urmeaza cel putin inca doua valuri. Pademia nu se termina cu valul 4” Adrian Streinu-Cercel este foarte negativist in ceea ce privește evoluția pandemiei. Presedintele Comisiei de Sanatate de la Senat a transmis ca țara noastra se afla deja in valul patru al pandemiei.…