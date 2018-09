Stiri pe aceeasi tema

- Un par frumos are nevoie de ingrijire si iubire. De atentie. De o tunsoare impecabila si o ingrijire ca la carte. Stilistii Londa Professional iti dau 5 sfaturi simple care sa iti asigure un par sanatos si frumos.

- Ce cauzeaza pesta porcina africana? Pesta porcina africana este cauzata de un virus. La ce specii de animale apare pesta porcina africana? La porcii domestici si porcii mistreti europeni de toate varstele, indiferent de gen. Pot oamenii sa se infecteze cu pesta porcina africana?…

- Ce cauzeaza pesta porcina africana? Pesta porcina africana este cauzata de un virus. La ce specii de animale apare pesta porcina africana? La porcii domestici si porcii mistreti europeni de toate varstele, indiferent de gen. Pot oamenii sa se infecteze cu pesta porcina africana? Nu! Cum arata un porc…

- Cum stii ce tip de piele ai si daca pielea ta poate fi expusa la soare? Medicul dermatolog te lamureste in clipul video de mai sus! „Fototipurile cutanate se stabilesc in functie de cantitatea de pigment pe care o are fiecare dintre noi“, explica Alexandra Zota, medic specialist dermatolog. Exista sase…

- Pentru o bucatarie funcționala in bune condiții, hota de bucatarie reprezinta unul dintre electrocasnicele indispensabile. Cea mai buna hota te va ajuta sa uiți de mirosurile mai puțin placute și de aburul creat de la diferitele preparate.

- Fara stilizare, parul fin arata lipsit de energie si vitalitate. Tocmai de aceea etapa de styling este indispensabila. Daca ai un fir subtire, cu siguranta te-ai confrutat cu astfel de situatii, nu-i asa?

- Din dorința de a avea nuanța parului dorita, partea feminina este dispusa sa faca multe compromisuri. Schimbarea aceasta nu ar trebui sa prezinte insa niciun dezavantaj fața de sanatatea podoabei capilare, insa educarea femeilor in acest sens este un proces destul de laborios. De multe ori motivul…

- Indiferent de locul in care ne aflam, calitatea aerului pe care il respiram poate avea un impact major asupra sanatatii noastre. Studiile au evidentiat ca scaderea calitatii aerului din mareste riscul de accident vascular cerebral, cancer pulmonar, boli de inima si boli respiratorii.