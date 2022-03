Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de tranziție vine cu pofta de joaca pentru copii, cu dorinta de a petrece cat mai mult timp in aer liber. Ca cei mici sa se simta confortabil si sa se poata bucura de activitați dinamice in parcuri sau pe terenul de joaca, este important sa se aco

- Motorul convențional cu ardere interna reprezinta cea mai importanta componenta a oricarui automobil, indiferent daca este alimentat cu benzina sau cu motorina, fiind supranumit inima mașinii. In prezent, in ciuda apariției sistemelor de propulsie hibride și a celor pur electrice, mașinile echipate…

- Cu siguranța ai auzit de sos de soia. Este un ingredient familiar chiar și pentru bucatarii occidentali in zilele noastre. Acesta deține un loc special de importanța in lista de 10 ingrediente esențiale din camara chinezeasca și este cu adevarat esențial nu doar pentru bucataria chinezeasca, ci și pentru…

- Toate persoanele adulte sunt conștiente ca relațiile se bazeaza pe compromisuri. Cand doi oameni sunt puși laolalta, aproape intotdeauna va exista un moment in care nu sunt de acord asupra unuia sau mai multor aspecte. Cand sunt doua persoane intr-o relație, amandoua trebuie sa se implice in luarea…

- Pentru a avea o mașina așa cum iți dorești nu este suficient doar sa ai combustibil in rezervor sau sa faci toate reviziile și reparațiile la timp. In afara de a merge in mod regulat pentru a-ți spala mașina atat la exterior, cat și la interior este nevoie sa acorzi o atenție deosebita și tapițeriei,…

- Noul coronavirus SARS-CoV-2 se poate transmite fie prin atingerea suprafețelor infectate, fie prin secreții respiratorii. De la momentul infectarii pana la apariția simptomelor bolii pot sa treaca 5-6 zile sau, in cazul variante Omicron, 1-2 zile. De reținut este faptul ca boala poate fi transmisa atat…

- O cuvertura de pat este o invelitoare cu rol de protecție a patului și de decor. Aceasta este in majoritatea cazurilor o patura ușoara, țesuta sau tricotata, asortata cu stilul camerei. Producatorii au diversificat in acord cu cerințele clienților oferta, astfel ca in prezent ai la dispoziție o larga…

- Una dintre preocuparile constructorilor din industria auto a reprezentat-o dintotdeauna necesitatea ca autovehiculele pe care le produc sa poata fi manevrate cat mai ușor, cat mai corect și cat mai sigur. De aceea, inginerii din domeniu au venit cu o soluție inovatoare la acel moment, care se numea…