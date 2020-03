Cum alegeți pijamalele ideale? Intr-o societate in care se pune tot mai mult accent pe aspect, fiecare noua achiziție de imbracaminte sau incalțaminte trebuie facuta cu atenție. Mai nou, pana și atunci cand vine vorba despre banalele pijamale, sunt cateva detalii pe care le aveți in vedere. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile dureaza de obicei cateva ore, timp pe care pasagerii il petrec in scaun aproape nemișcați. Este obositor, mai ales cand alegeți ținuta nepotrivita. Cum sa va imbracați pentru un zbor? Ce sa purtați ca sa va simțiți mai confortabil in acele cateva ore de zbor? Haine ușoare din țesatura aerisita…

- Mai e puțin și am scapat de lunile numite, tradițional, de iarna. Din fericire, dupa unii, din pacate, dupa alții, am avut o iarna blanda, fara batai de cap cu gerul și zapezile. Vremea se schimba, clima se schimba, totul e intr-o perpetua mișcare.Ce-i de facut? Cum ne adaptam? Cum ne imbracam? Sa fim…

- Cladirile noi, dar si cele existente care vor fi supuse unei renovari majore trebuie sa respecte, din acest an, alte standarde privind temperaturile ideale, calitatea aerului interior, nivelul de zgomot si iluminatu...

- Seamana la forma cu fasolea pastai, la gust cu vanata sau sparanghelul si au efecte benefice pentru intregul organism. Bamele au foarte putine calorii, multa apa, vitamine si mucilagii care stimuleaza tranzitul intestinal. Ajuta la curatarea ficatului de toxine si elimina surplusul de kilograme.…

- Orice parinte iși dorește ca micuțul lui sa invețe bine la școala, sa obțina note cat mai mari și sa faca aceste lucruri din proprie inițiativa. Preocuparea pentru invațatura este adeseori asociata cu succesul in viața, așa ca nu este de mirare ca parinții se intereseaza atat de des de rezultatele copilului…

- Desi aspectul si personalitatea unui caine sunt importante, cand alegeti un animal de companie ar trebui sa luati in considerare si nivelul de energie al fiecarei rase, astfel incat sa se potriveasca stilului de viata pe care il aveti.

- Aseara, doi tineri in varsta de 25, respectiv 22 ani au solicitat ajutor prin intermediul numarului unic de urgența 112 dupa ce atv-ul cu care se deplasau in apropierea zonei Bratioara – Stana lui Voievod, a derapat și a ramas blocat in zapada. Spre zona indicata au fost direcționate doua echipaje de…

- La 100g de mancare la masa de Revelion putem ajunge chiar și la 167 de E-uri (aditivi alimentari), 31g de sare (15,5 plicuri de sare) și 71g de zahar (14 plicuri de zahar), arata un studiu InfoCons. Asta in condițiile in care cantitatea de sare recomandata de catre Organizația Mondiala a Sanatații este…