Cum a trecut piața imobiliară peste pandemia de coronavirus In primul trimestru al acestui an s-au schimbat cateva lucruri pe piața imobiliara, evident din cauza impactului pandemiei de coronavirus. Potrivit JLL, tranzacțiile au fost cu 50% mai puține decat in T1 2020 și au aparut noi tiorui de investitori. Piața de investiții Volumul investițiilor a fost de circa 74 milioane euro, cu aproximativ 50% mai puțin decat in perioada similara a anului trecut. Vedem apariția pe piața a unui nou tip de investitor – Oresa Ventures, fond de investiții de tip private equity, activ in Europa Centrala și de Est, inclusiv Romania din 2005, unde deține participații in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

