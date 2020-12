Cum a schimbat pandemia viața medicilor. Dezvăluiri din interior Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București și vicepreședintele Comisiei de Pneumologie a Ministerului Sanatații, a detaliat, in cadrul unui interviu acordat pentru Viața Medicala, efectele pandemiei de COVID-19 in Romania, din punctul de vedere al cadrelor medicale. „Anul 2020 a fost și este un an al provocarilor, al soluțiilor implementate rapid și, in primul rand, este anul in care schimbarea tipului de servicii medicale s-a produs ca o nevoie sporita de asistența a paciențiilor noștri in condiții speciale cauzate de pandemia de COVID-19. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

