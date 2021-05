Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea duel de la Chefi la cuțite a venit cu o noua eliminare. Luca Pintea, concurentul din echipa lui Catalin Scarlatescu a parasit emisiunea de la Antena 1, dupa ce farfuria sa a obținut doar 5 puncte.

- Razvan Babana a fost concurent in sezonul 7 de la „Chefi la cuțite”. Nu are studii in domeniul culinar, dar mereu i-a uimit pe jurați cu preparatele sale. Acum, acesta s-a angajat in televiziune, la Antena Stars. Razvan Babana, fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, a anunțat ca acum este reporter…

- Familia de la Antena Stars se marește. Razvan Babana, fostul concurent de la Chefi la cuțite, este reporter special in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars. Faimosul bucatar a facut dezvaluiri inedite despre rolul sau și chiar ieri și-a facut debutul alaturi de Andrei Ștefanescu.

- De-a lungul tuturor sezoanelor de la „Chefi la cuțite”, mulți concurenți au impresionat cu poveștile lor de viața. Luminița Borcean a avut curaj sa vorbeasca abia acum despre drama pe care a trait-o, cum a vrut sa se sinucida de cinci ori. Luminița Borcean e fosta concurenta la „Chefi la cuțite”. Ea…

- Se numara printre cele mai indragite concurente de la Chefi la cuțite, insa are o poveste de viața de-a dreptul cutremuratoare. Luminița Borcean a incercat sa-și puna capat zilelor de cinci ori, deoarece se temea ca nu le poate oferi un trai decent copiilor sai. Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz…

- Roxana Blenche, dezvaluiri neștiute la Antena Stars. Concurenta de la Chefi la cuțite a fost la unas de tragedie. Finalista celebrului show culinar a povestit ca era sa dea foc la toata casa din cauza unei porții de... cartofi prajiți. Iata declarațiile Roxanei Blenche la ”Showbiz Report”, de la Antena…

- Bucurie mare in familia Antena Stars. Razvan Babana, concurentul de la Chefi la cuțite, va face parte din echipa emisiunii ”Showbiz Report”. Invitat in platou, faimosul bucatar a facut dezvaluiri inedite despre rolul pe care il avea, dar și despre planurile de viitor. Iata ce a declarat Razvan Babana.

- Liviu Varciu și nea Marin reușesc sa starneasca rasul publicului de fiecare data cand apar impreuna. De data aceasta, ce doi au decis sa faca echipa la Chefi la cuțite cu spreranța de a-i impresiona pe jurați, dar planul lor a cam eșuat. Cu toate astea, momentul lor i-a amuzat copios pe toți cei prezenți.