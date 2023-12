Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Elena Dafinescu, din Novaci, Gorj, a fost pus marți in libertate in urma unei decizii a Tribunalului Dolj. Mihai Dafinescu avea de executat 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului, dupa ce a omorat o femeie, fiind baut…

- Tribunalul Dolj a decis ca Mihai Dafinescu, fiul unei judecatoare din Gorj, sa fie eliberat condiționat, astazi, dupa doar un an si jumatate de inchisoare. In 2020, el a accidentat mortal o femeie de 52 de ani, mama unui copil de 16 ani la acea vremea, și a fugit de la locul accidentului. Mihai Dafinescu…

- 22 de polițiști de frontiera de la punctul de trecere a graniței de la Calafat au fost reținuți, miercuri dimineața, in urma unor percheziții efectuate de Direcția Generala Anticorupție. „Procurorii au dispus masura reținerii fața de 22 de agenți de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Elena Dafinescu, din Novaci, Gorj, urmeaza sa primeasca peste doua saptamani verdictul magistraților in ceea ce privește soluționarea cererii de liberare condiționata. Termenul la care va fi pusa in discuție solicitarea condamnatului a fost stabilit pentru 4 decembrie,…

- Tribunalul Constanta a decis condamnarea in prima instanta a unui barbat din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta, la 17 ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta. Primul termen in apel a fost stabilit…

- Primarul comunei Danești, din județul Gorj, a fost condamnat de Judecatoria Targu Jiu la o pedeapsa de șapte luni de inchisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani, pentru ca a batut o femeie.

- Alte trei persoane au fost reținute in dosarul interlopului fugar Romica Mutu, arestat in lipsa pentru tentativa de omor. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au continuat cercetarile in cauza privind…

- Doua tinere din Gorj au fost reținute in dosarul interlopului fugar Romica Mutu, acuzat de tentativa de omor. Astfel, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au continuat cercetarile in cauza privind savarșirea…