- Calugarița fraceza Andre, considerata cea mai in varsta persoana din Europa, a marcat cea de-a 117 anivesare cu un pahar de vin, o felie de tort, rugaciune și un pui de somn, relateaza agenția Associated Press. In urma cu doar cateva zile, povestea ei facea inconjurul lumii: maicuța catolica a invins…

