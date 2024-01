Stiri pe aceeasi tema

- Primul curajos care a ajuns la cele trei cruci aruncate in apaa de IPS Teodosie de Bboteaza este un tanar de 24 de ani, care a venit tocmai din Alba Iulia. Sub privirile impresionate ale participantilor la slujba de Boboteaza, tinerii curajosi au infruntat marea pentru a prinde crucile aruncate in apa…

- O cearta infantila intre frați, in Largo, statul american Florida, s-a incheiat, pe 24 decembrie, cu o crima și cu o tentativa de crima, relateaza NBC.Intr-o conferința de presa, Bob Gualtieri, șeriful din Pinellas County, a precizat ca „disputa de familie” a inceput in timpul unei sesiuni comune de…

- Catalin Oprișan este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Romania. A mirosit iarba de pe "Maracana" și a transmis din fața casei lui Ronaldo din Brazilia, la o zi dupa ce acesta devenise campion mondial. A scris istoria Stelei - "Steaua, Legenda unei echipe de fotbal", pentru care a…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de IPJ Bistrita-Nasaud, cei retinuti sunt un barbat de 53 de ani, paznic de vanatoare, si un tanar de 25 de ani, ambii din Telcisor.„Cei doi sunt banuiti de comiterea infractiunilor de braconaj, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, uz…

- Doi barbati au fost retinuti in urma investigatiilor efectuate de politisti in cazul unui barbat impuscat in antebrat, vineri seara, in timpul unei partide de vanatoare desfasurata in zona localitatii Telcisor.

- Politistul gasit mort intr-o comuna din Constanta s-a impuscat cu pistolul din dotare, in masina de Politie. Totul s-a petrecut pe un camp din Cumpana. Potrivit surselor Europol Constanta, politistul de 22 de ani a venit mai devreme la munca, a luat o citatie pentru a avea pretext sa iasa pe teren,…

- Un tanar polițist in varsta de doar 22 de ani a fost descoperit fara suflare, intr-o comuna din județul Constanța. Se fac cercetari pentru a se stabili cum s-a produs tragedia. Polițistul in varsta de 22 de ani a fost gasit impuscat, joi seara, 30 noiembrie. In acest caz a fost deschisa o ancheta pentru…

- Un barbat de 55 de ani a fost condamnat la 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor și huliganism agravat, in timp ce doi complici au primit pedepse cu suspendare in urma aplicarii amnistiei, anunța Procuratura Generala a Republicii Moldova.