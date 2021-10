Cum a reușit TikTok să ajungă la un miliard de useri mai repede decât orice aplicație Facebook a avut nevoie de aproape noua ani sa ajunga la un miliard de useri, Instagram a avut nevoie de opt ani, iar WhatsApp, de șapte ani. Rețeaua TikTok, celebra pentru video-urile scurte cu adolescenți, a izbutit sa ajunga la un miliard în doar cinci ani, deși a avut multe obstacole în fața. Cum a reușit? O multitudine de lucruri au avut o însemnatate mare, de la algoritmi, pâna la creșterea internetului.



Aplicația TikTok a fost lansata în septembrie 2016, în China, sub numele de Douyin (vibrații). Din 2017, rețeaua sociala s-a extins la nivel internațional…

Sursa articol: hotnews.ro

