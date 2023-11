Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a reușit sa se vindece de cancer de doua ori atunci cand nici medicii nu mai credeau cu ajutorul credinței. Artista nu și-a pierdut speranța nici in perioada in care abia ajunsese in Paris și nu avea pe nimeni cunoscut care sa o ajute.

- Marea noastra artista Rona Hartner (50 de ani) a reinceput seria concertelor, dupa ce a invins din nou boala. Solista ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre noile proiecte muzicale și despre lupta dura dusa cu nemilosul cancer. Rona Hartner revine pe scena: ”Va fi primul meu concert…

- Rona Hartner, care a fost diagnosticata in vara cu cancer la plamani și creier, a reușit in urma in mai puțin de o luna de zile sa invinga aceasta boala crunta pentru a doua oara. Ii mulțumește lui Dumnezeu pentru acest lucru și se simte pregatita sa faca schimbari in cariera, noteaza click.ro. In cel…

- Rona Hartner și-a cumparat loc de veci. Care e starea de sanatate a vedetei, bolnava de cancer Continue reading Rona Hartner și-a cumparat loc de veci. Care e starea de sanatate a vedetei, bolnava de cancer at Tabu.

- Rona Hartner a facut noi dezvaluiri despre starea sa de sanatate, dar și despre fiica sa, Rita, in varsta de 15 ani, care o sprijina in lupta cu maladia cumplita. Actrița a povestit ce i-au spus medicii fetei sale in momentul ]n care ea a fost diagnostica cu metasteze la creier și la plamani.

- Rona Hartner (50 de ani) cu un ochi rade și cu altul plange! In ultima perioada actrița este incercata rau de viața! In urma unei investigații mai amanunțite, medicii au diagnosticat-o cu cancer la plamani și metastaze pe creier. Insa, prin rugaciune, spune ea, reușește sa invinga boala. „Am sa va dau…