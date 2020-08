Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in Marea Britanie a declarat miercuri ca cei care considera China drept un stat ostil se inseala si a avertizat tarile din Uniunea Europeana sa nu se amestece in afacerile interne ale Chinei in Hong Kong, potrivit Reuters. "Cei care vad China ca un rival sistematic sau…

- Media de stat chineza prevede o riposta „publica și dureroasa” împotriva Regatului Unit dupa excluderea Huawei din rețeaua 5G a țarii, relateaza The Guardian, autoritațile de la Beijing anunțând ca vor lua toate masurile necesare pentru a-și proteja interesele.Ca urmare…

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Marea Britanie a acuzat, joi, ca Rusia, China și Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.”Coronavirusul…

- Japonia urmareste situatia din Hong Kong cu "profunda ingrijorare" dupa ce China a adoptat o noua lege de securitate pentru oras, a declarat luni prim-ministrul nipon Shinzo Abe, care a subliniat importanta mentinerii demersurilor de respectare a principiului "o tara, doua sisteme", informeaza Reuters…

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters."Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt…