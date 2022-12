Stiri pe aceeasi tema

- Marea Finala a emisiunii Chefi la cuțite s-a desfașurat sub multe momente de tensiune intre concurenți, aceștia fiind puși sub presiunea timpului. Concurenta dezamagita de echipa cu care și-a ales sa lucreze a fost Raluca Todea, care a izbucnit in nervi cand și-a dat seama ca echipa ei nu muncește atat…

- Florica Baboi este marea caștigatoare din sezonul 10 a emisiunii Chefi la cuțite. Concurenta a primit marele premiu in valoare de 30.000 de euro, dar și mandria și recunoștiința celor din jur, pentru victoria obținuta in urma cu o seara. Sorin Bontea a transmis un mesaj emoționant, dupa ce concurenta…

- Raluca Todea a fost surpriza sezonului 10 Chefi la cuțite! Concurenta a ajuns pana in Marea Finala a show-ului culinar, insa puțini sunt cei care știu cu ce s-a ocupat inainte sa devina bucatar. Hai sa vezi ce a spus chef Florin Dumitrescu despre ea.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite și-a ales finaliștii! Telespectatorii au așteptat cu nerabdare sa vada ce concurenți merg direct in Marea Finala a show-ului culinar. Iata cine sunt cei trei bucatari care au trecut in etapa finala a emisiunii.

- Brigitta Gheroghe a paraist competiția Chefi la cuțite in urma ediției difuzate pe 23 noiembrie 2022. Concurenta a primit cel mai mic punctaj la duelul unde a trebuit sa gateasca un preparat unguresc. Gigi Burger, cel care i-a dat tema Ungaria Brigittei, a publicat un mesaj pe rețelele sociale.

- Floricica Baboi a reușit sa ii cucereasca foarte repede pe telespectatori prin participarea la „Chefi la cuțite”. Concurenta i-a surprins pe jurații emisiunii cu un risotto cu fructe de mare. Iata care este povestea ei de viața. Detalii pe care puțini le știau pana acum.

- Ea este singura romanca care a avut ocazia sa cante cu Snoop Dogg, insa a preferat sa se retraga in... bucatarie! Concurenta de la Chefi la cuțite are o poveste de viața impresionanta, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a reușit sa afle toate raspunsurile la intrebarile pe…

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…