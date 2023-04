Stiri pe aceeasi tema

- Puya și Melinda, foști concurenți din America Express, au venit la emisiunea Chefi la Cuțite pentru a le face o surpriza chefilor. Cel mai fericit a fost chef Catalin Scarlatescu alaturi de care cei doi au concurat in celebra competiție incheiata recent.

- Puya și Melinda, concurenții de la America Express, au facut show total in bucataria Chefi la cuțite. Cei doi au venit sa le faca o surpriza juraților, in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, in ediția 4 din sezonul 11 al show-ului culinar de pe 3 aprilie 2023.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- In ediția 40 a emisiunii America Express de la Antena 1, echipa formata din Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru a fost eliminata. La scurt timp dupa ce au parasit Drumul Aurului, indragitul jurat de la Chefi la cuțite a publicat un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

- In aceasta seara, Puya și Melinda au caștigat imunitatea și au reușit sa se salveze de la cursa pentru ultima șansa. Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au ajuns primii, iar nu au caștigat imunitatea, ci doar o noapte de cazare.

- In timp ce faceau autostopul, soția lui Puya a renunțat la haine din cauza temperaturii ridicate. Cum a reacționat artistul in momentul in care Melinda a vrut sa ramana in sutien. Intre cei doi parteneri de viața s-a lasat cu un schimb de replici.

- Tensiunea este la cote maxime la America Express! Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au avut prima cearta dupa o proba. De la ce a pornit totul intre cei doi. Ce a deranjat-o pe iubita juratului de la Chefi la Cuțite.

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…