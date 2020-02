Cum a reacționat Carmen de la Sălciua, după Culiță Sterp a șters-o de pe Instagram: ”Îi respect decizia, tratez această situație cu maturitate!” Dupa multe zvonuri cum ca s-au desparțit și s-au reimpacat, Carmen de la Salciua a dat carțile pe fața, ieri, intr-un InstaStory publicat pe pagina ei de socializare. Vedeta a confirmat desparțirea de Culița Sterp , dar a marturisit și ce parere are dupa ce barbatul cu care a trait o poveste de dragoste, nu o mai urmarește pe Instagram. Citește și: Carmen de la Salciua și-a anulat concertele din Italia, din cauza coronavirusului: ”Sa ne revedem cu bine” Un fan i-a spus ca artistul nu o mai urmarește pe Instagram, iar artista a reacționat imediat pe cunoscuta rețea de socializare. ”Crezi tu ca… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat ca s-a desparțit de Culița Sterp, Carmen de la Salciua a postat pe contul sau de socializare reacția referitoare la faptul ca barbatul cu care s-a iubit nu o mai urmarește in mediul online.

- La insistențele fanilor, Carmen de la Salciua recunoaște intr-o postare pe Instagram ca relația dintre ea și Culița Sterp s-a incheiat. Cantareața de muzica de petrecere a lasat sa se ințeleaga ca nepotrivirea de caractere este motivul principal al desparțiri. Mai mult decat atat, se pare ca artista…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo. Citește și: CORONAVIRUS in Italia. Artist roman, marturie din infern: ”E panica…

- Carmen de la Salciua a fost nevoita sa iși anuleze concertele din perioada urmatoare pe care trebuia sa le susțina in Italia. Din cauza epidemiei de coronavirus, cantareața a decis impreuna cu organizatorii sa amane evenimentele.

- Incurcate sunt caile iubirii, iar mulți nu mai reușesc sa le descalceasca! Culița Sterp și Carmen de la Salciua au devenit mai ceva ca Tom și Jerry, iar ultimele informații despre cei doi reflecta faptul ca nu mai sunt impreuna.

- Culița Sterp, unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iși dorește cu ardoare sa devina tatic. Pe contul lui de Instagram, artistul a postat o fotografie prin care le-a dat de gandit fanilor lui. Mai exact, Culița s-a pozat langa brad, dar nu singur, ci alaturi de 2 copii pe care ii strange…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Daca in ultima perioada a fost in centrul atenției datorita relației cu Culița Sterp, Carmen de la Salciua a decis sa este momentul sa raspunda sincer la intrebarile adresate de fani pe contul sau de socializare. Una dintre ele…