Cum a rămas un român fără 180.000 de euro în cont Politistii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Harghita au primit o sesizare din partea unui barbat referitoare la faptul ca ii lipseste suma de aproximativ 180.000 euro din conturile bancare. ”Din primele cercetari efectuate de catre politisti a rezultat faptul ca acesta, in urma vizionarii unui anunt de pe o retea de socializare, care promova o platforma de investitii ce promitea un randament de profitabilitate ridicat, a decis sa investeasca pe acea platforma, oferindu-le acces la telefonul personal unor ‘analisti financiari’ prin intermediul unei aplicatii de control la distanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

