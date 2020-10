Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depasit pentru prima data 9.000 de cazuri de covid pe saptamana Foto: MApN România a depasit pentru prima data 9.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o saptamâna. A crescut si rata rezultatelor pozitive din totalul testelor efectuate. De asemenea, indicele…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a criticat in termeni duri sambata fosta guvernare PSD, sustinand ca aceasta a gestionat tara intr-un mod „catastrofal”. „Ganditi-va ca ne-ar fi prins pandemia, criza economica, seceta, inundatia cu un guvern condus de Dancila si de echipa de analfabeti functional…

- Salariile românilor au suferit modificari drastice în ultimele cinci luni din cauza pandemiei de coronavirus și a masurilor extreme impuse. În timp ce sunt sectoare unde au existat tarieri însemnate de salarii, precum transportul aerian, mineritul sau extracția…

- Au loc concedieri nemaiintalnite in Europa, in urma crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus. Angajatii sunt disperati. Din pacate, multe companii vor sa renunte si la Romania! Au loc concedieri masive in Europa Desi liderii europeni fac eforturi imense pentru ca economia sa ajunga la normal,…

- Pandemia a afectat venturile și vanzarile a 55% dintre companiile din Romania. Jumatate iau in considerare transformarea digitala, care le-ar aduce numeroase avantaje Pandemia a afectat veniturile si vanzarile in cazul a peste 55% dintre companii, iar 39% au fost nevoite sa isi intrerupa temporar activitatea,…

- Pandemia de coronavirus a schimbat viețile romanilor. Salariile au fost ușor diminuate, iar pe o piața imobiliara in efervescența, mai ales din cauza programului guvernamental ”Noua Casa”, este nevoie de mai multa munca, implicit mai mult timp, pentru ca visul sa devina realitate. Din cele 21 de capitale…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din Romania a avansat cu 16% fața de 2017 și a depașit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit unei analize KeysFin. Ritm dublu de creștere Analiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca numarul pacienților care au solicitat externare, ca urmare a deciziei CCR, a ajuns la 550. CCR a decis ca instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale. Curtea…