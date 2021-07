Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat la sfarșitul lunii aprilie la șase luni de inchisoare cu executare, fiind acuzat ca a incitat la ura impotriva femeilor prin intermediul melodiei Curwa. In motivarea hotararii de condamnare, redactata pe 1 iulie, judecatorii subliniaza impactul versurilor…

- Un farmacist din statul american Wisconsin, care a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat marti Departamentul de Justitie al SUA, potrivit Reuters. Este vorba despre Steven R. Brandenburg, in varsta de 46 de ani,…

- Zece ani de inchisoare pentru un barbat din Alba care a incercat sa violeze o femeie in Irlanda. Va executa restul de pedeapsa in Romania Zece ani de inchisoare pentru un barbat din Alba care a incercat sa violeze o femeie in Irlanda. Va executa restul de pedeapsa in Romania Un aiudean in varsta de…

- Dani Mocanu a avut astazi prima apariție televizata, dupa ce s-a aflat ca risca condamnarea la inchisoare cu executare timp de șase luni. Manelistul a facut declarații exclusive la Antena Stars, dezvaluind ce acuzații i se aduc, dar și ce acuzații aduce el! Artistul a marturisit, printre altele, ca…

- Dani Mocanu se afla din nou in vizorul auritaților dupa ce a fost prins de mai multe ori la volan fara permis. Oamenii legii ii aplica o pedeapsa dura celebrului manelist. Acesta are un nou dosar penal și risca trei ani de inchisoare.

- Manelistul-interlop Dani Mocanu a fost trimis in judecata in urma cu un an, pe 15 ianuarie 2020, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Acesta a fost acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul Youtube, in care incita la ura impotriva femeilor. Mocanu a incarcat…

