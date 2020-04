Stiri pe aceeasi tema

- Lorena, in varsta de 27 de ani, a fost ucisa cu sange rece de logodnicul ei. Barbatul a strangulat-o pe tanara in ultima zi a lunii martie. La interogatoriu, Antonio, criminalul, a dezvaluit care a fost motivul pentru care a recurs la gestul șocant: credea ca Lorena i-a dat noul coronavirus!

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a confirmat pentru Q Magazine existența unui caz de infectare cu coronavirus la Tarom.Este vorba despre un copilot ATR care se pare ca a fost infectat dupa ce a fost intr-o vacanța de 3 zile la schi, in Germania. Copilotul a aflat ca este infectat…

- Unul dintre pacientii din judetul Iasi care a fost diagnosticat cu Covid-19 este un politist de frontiera care s-ar fi imbolnavit la Varsovia. Inainte de a afla ca e bolnav, weekendul trecut, barbatul ar fi mers in mai multe cluburi.

- Printr-un comunicat oficial, oferit publicului marți seara, la cateva ore dupa știrea din Libertatea, Serviciul susține ca ”un ofițer din cadrul Serviciului Roman de Informații a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19)”Miercuri la pranz, Libertatea a dezvaluit, din surse SRI, ca oamenii…

- Vangelis Marinakis, om de afaceri si presedinte al clubului elen de fotbal Olympiakos Pireu, a anuntat pe contul sau de Facebook ca este infectat cu virusul Covid-19, potrivit greekcitytimes.com . ″Noul virus m-a vizitat si m-a obligat sa fac acest acest fapt public. Ma simt bine pentru ca am luat masurile…

- Un barbat de 45 de ani din Baia Mare a fost infectat cu COVID -19. Barbatul s-a intors din Italia si s-a prezentat direct la Spitalul de boli infectioase din Baia Mare, cu stare febrila. Initial a fost diagnosticat cu bronhopneumonie. Analizele efectuate au relevat faptul ca barbatul a fost infectat…

- Un barbat infectat cu coronavirus a fost in vizita in Romania weekend-ul trecut. Omul de 71 de ani s-a prezentat la spital, la revenirea in Italia, in regiunea Rimini, intrucat s-a simțit rau.

- Ziarul Unirea Un barbat a decis sa-și puna capat zilelor dupa ce a crezut, greșit, ca este infectat cu coronavirusul Un barbat a decis sa-și puna capat zilelor dupa ce a crezut, greșit, ca este infectat cu coronavirusul Un barbat in varsta de 50 de ani s-a sinucis dupa ce a crezut ca este infectat cu…