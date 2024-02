Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul din Voluntari, ce avea doar 46 de ani, partener cu Dan Șucu și Cristian Borcea intr-un proiect imobiliar in zona de nord a Capitalei, care s-a sinucis intr-un mod straniu, a lasat un bilet de adio in limba engleza. "I’am already asleep (n. r. Deja dorm)", a scris milionarul in biletul…

- Metrorex informeaza ca luni „in jurul orei 08:15, in stația de metrou Orizont, pe direcția Valea Ialomiței a avut loc o tentativa de suicid”.In acest moment, circulația trenurilor a fost reorganizata și se circula alternativ intre stațiile Eroilor – Orizont pe linia 1."Personalul Metrorex a anunțat…

- Circulația la metroul bucureștean a fost afectata luni dimineața de o persoana care a incercat sa se sinucida.Metrorex informeaza ca luni „in jurul orei 08:15, in stația de metrou Orizont, pe direcția Valea Ialomiței a avut loc o tentativa de suicid”. Ca urmare, circulația trenurilor a fost…

- Ilfovenii au anunțat ca au semnat un contract, pe o perioada de un an și jumatate, cu jucatorul Bautista Cascini, ultima data la Slaven Belupo, locul 8 in campionatul din Croația. Mijlocașul argentinian are 26 de ani și nu este la prima experiența in Romania. Acesta a mai jucat pentru FC Botoșani, Academica…

- Dupa trei luni de arest și aproape o luna de libertate, Catalin Donca a descoperit o noua pasiune: TikTok-ul. Milionarul posteaza frecvent pe platforma unde este urmarit de peste 530 de mii de oameni și arata tuturor cum iși petrece ziua alaturi de familie.Iar asta nu e tot. Afaceristul se mandrește…

- Calin Donca spune ca a invațat o mulțime de lecții cat timp a fost in arest, dar cea mai importanta a fost aceea legata de prieteni. Milionarul susține ca a fost lasat la greu de oameni in care avea incredere, printre care și Dorian Popa. Afaceristul și artistul erau apropiați, dar Calin Donca a povestit…

- Dan și Diana Șucu s-au resemnat imediat dupa golul marcat de Ricardinho in minutul 73 al meciului Rapid - FC Voluntari. Tabela arata din acel moment 2-0 pentru ilfoveni. Parasita de suporteri, cea mai redusa asistența din istoria noii arene la un meci din prima liga, Rapidul a aratat rau in disputa…

- Un barbat de 53 de ani din Ploiesti a incercat, vineri seara, sa-si ia viata dupa o cearta cu iubita sa. Omul s-a impuscat in piept cu un pistol pentru care nu avea permis de port arma, scrie Agerpres.