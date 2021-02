Cum a ieșit economia Prahovei din șocul primului an de pandemie Camera de Comerț și Industrie Prahova a analizat cifrele economice din județ pentru anul 2020, unul devastat de pandemie, cu consecințe economice inca necalculate, cel puțin la nivel național. Președintele Aurelian Gogulescu a estimat: „Pandemia cauzata de noul coronavirus reprezinta un șoc enorm pentru economii, atat in UE, cat și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socio-economic. In ceea ce privește Romania, deși contracția inregistrata de economie in 2020 pare mai puțin grava decat se estimase inițial, incertitudinea ramane foarte ridicata, iar producția reala… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

