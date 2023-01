Cum a fost Ucraina creștinată de un viking, devenit ulterior erou național Fundația Paleologu propune, in parteneriat cu UNICEF, și cu popularizare prin Știrile ProTV , o serie de clipuri video despre istoria și cultura Ucrainei dedicate romanilor și, in oglinda, alte zece clipuri video despre istoria și cultura Romaniei. Temele sunt prezentate de profesorul Theodor Paleologu, președintele Fundației Paleologu. Clipurile sunt dedicate celor peste 85.000 de refugiați ucraineni ramași in Romania. Teritoriul Ucrainei de azi a fost creștinat in anul 988, cand Vladimir cel Mare, cneazul Kievului, a trecut la credința ortodoxa. Puțini dintre noi știm, insa, ca dinastia din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

