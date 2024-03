Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…

- Peste 500 de taximetristi protesteaza in Piata Constitutiei si Piata Victoriei din București, solicitand o serie de modificari legislative privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii protesteaza miercuri, in intervalul orar 9:00 – 14:00, in Piața Constituției și Piața…

- Cel puțin trei incendii de proporții au izbucnit in București de la inființarea orașului, schimband felul in care arata Capitala pana in acel moment. La fiecare dintre ele, mii de case au ars. Incendii de proporții au izbucnit in București de-a lungul istoriei și de cele mai multe ori au fost alimentate…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident…