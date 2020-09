Stiri pe aceeasi tema

- Primul copil din Romania confirmat cu noul coronavirus care a ajuns in urma cu cateva zile la Terapie Intensiva este mai bine. Acesta va fi transferat in secția de pneumologie. Anunțul a fost facut de Nelu Tataru, ministrul Sanatații la Digi24.„Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen,…

- Primul copil din Romania infectat cu noul coronavirus care a ajuns in terapie intensiva va fi transferat in sectia de pneumologie. Starea lui este una buna și nu mai depinde de masca de oxigen. Pentru ca este in continuare pozitiv, el va ramane izolat intr-un salon. Anuntul a fost facut de ministrul…

- Copilul a fost diagnosticat cu sindromul Kawasaki, o complicație extrem de rara care apare in general la copiii sub 5 ani și care presupune inflamarea pereților vaselor de sange. "Un copil de 9 ani și 11 luni, venit in spitalul nostru prin transfer de la Buzau. A fost diagnosticat ulterior,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea copilului de 9 ani diagnosticat cu maladia Kawasaki, care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, este stabila. Nelu Tataru a anuntat si cate paturi la Terapie Intensiva exista pentru copiii diagnosticati cu COVID-19, transmite Agerpres.Ministrul Sanatatii…

- Un baiat de 8 ani din Buzau este primul copil din Romania infectat cu SARS-CoV-2 care a ajuns la Terapie Intensiva. Acesta a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, care ar fi fost declansata de coronavirus. Inițial, parintii baiatului au fost diagnosticati cu noul coronavirus, la Buzau, testul copilului…

- Un baiat in varsta de opt ani din Buzau, infectat cu coronavirus, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, și primul diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, o afectiune…

- Un copil infectat cu Covid-19 a ajuns la secția de Terapie Intensiva dupa ce inițial a fost suspectat de meningo-encefalita. Parinții acestuia au fost ambii diagnosticați cu coronavirus. Copilul in varsta de doar opt ani a ajuns inițial la UPU Buzau acuzand dureri de cap și febra. Primul test pentru…

- Un baiat in varsta de opt ani, diagnosticat cu COVID-19, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, transmite Mediafax.Potrivit medicilor din spital,…