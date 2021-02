Cum a esuat lamentabil turismul romanesc: de la celebrul Dracula Park al lui Agathon, la voucherele de vacanta suspendate de Citu

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi recreata in miniatura in Parcul Tineretului din Capitala. Primaria Sectorului 4 vrea sa refaca harta tarii la dimensiuni reduse, sub forma unui parc tematic, cu rauri, munti si cladiri celebre. Proiectul ar urma sa fie finantat din bani europeni.

- Comisia Europeana a aprobat o investiție majora de peste 222 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apa potabila și de apa uzata in județul Ilfov din Romania. Investiția va conecta mai multe persoane la rețeaua de canalizare și va asigura o calitate…

- Romania vrea sa cumpere de la americani un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinava, in valoare de aproape 300 de milioane de dolari, fara TVA. Guvernul a transmis Parlamentului proiectul de lege care trebuie sa fie aprobat pentru a se realiza achiziția, relateaza Mediafax. Citește…

- A aparut vaccinul, a fost aprobat cum a fost aprobat, in procedura de urgența, a inceput distribuirea lui catre țarile UE intr-un soi de festivism victorios. E semnalul ca pandemia care a pus pe butuci o intreaga lume a luat sfarșit, cel puțin din punctul de vedere al responsabililor Uniunii Europene.Timp…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca a venit momentul unui guvern stabil, cu o majoritate stabila, mentionand ca in noua echipa de guvernare sunt oameni seriosi, competenti, cu o "viziune armonizata". "Trecem printr-o criza economica si toate consecintele pandemiei, deci…

- Producatorul de materiale de construcții TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro, anunța compania la bursa. Produsele fabricate in…