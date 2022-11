Cum a devenit chelnerița care se droga prințesa Norvegiei (VIDEO) O chelnerița care se droga prințesa Norvegiei? Suna ca o poveste moderna, dar e adevarat! Cum a fost posibil ca o fata cu trecut controversat sa devina prințesa moștenitoare intr-o țara precum Norvegia. La 25 august 2001, Prințul Moștenitor Haakon al Norvegiei se casatorea cu Mette-Marit Tjessem Hoiby . Cand a fost anunțata logodna, familia regala a Norvegiei a fost șocata: Mette-Marit traise intr-un mediu in care drogurile erau la ordinea zilei. Cu cateva zile inainte de nunta, Mette-Marit susținea o conferința de presa in care ași cerea scuze pentru „comportamentul din trecut”…Dupa conferința,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am avut ocazia sa particip, la inceputul lunii acesteia, intr-un program internațional intre studenții romani si cei norvegieni, desfasurat in localitatea Sogndal, care a avut ca scop schimbul de idei si experiențe, in ceea ce priveste sustenabilitate financiara pentru cele doua țari. Situata in sud-vestul…

- Gradul de colectare selectiva in Romania este unul scazut, ajungand pana in acest moment la doar 11-, fiind pe penultimul loc din Uniunea Europeana. Astfel, tot mai multe orase din tara cauta solutii pentru a-i determina pe cetateni sa arunce corect deseurile la punctele de colectare. Un demers s-a…

- O turista de 24 de ani din judetul Neamt a murit, sambata, dupa ce s-a impiedicat si a cazut 200 de metri in gol in Bucegi. Tragedia s-a petrecut pe un traseu foarte circulat - intre Crucea Caraiman si cabana Caraiman. Fata era insotita de 3 persoane, printre care si iubitul ei. La un moment dat,…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a revenit cu noi declarații despre MM Stoica, la trei zile dupa ce-l criticase public pe managerul general al roș-albaștrilor pentru lipsa de inspirație la transferuri. Finanțatorul vicecampioanei nu a ramas dator in fața subalternului sau, dupa ce MM Stoica a…

- In duminica urmatoare praznicului Inalțarii Sfintei Cruci, la Catedrala Patriarhala din București, Sfanta Liturghie a fost savarșita de Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lacașului de inchinare.…

- Simona Patruleasa, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit un lucru mai puțin știut, din viața ei. Se pare ca prezentatoarea știrilor Kanal D și-a dorit o alta cariera in trecut și nu cea de om de televiziune, insa in cele din urma, a ales ceea ce i-a placut cel mai mult. In copilarie, Simona Patruleasa…

- Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta are o viața implinita atat din punct de vedere profesional, cat și din punct de vedere sentimental. Se bucura de succes și de o cariera frumoasa, și este și o mamica tanara, așa cum și-a dorit mereu. Cum a depașit artista momentele…

- La hotelul la care s-a cazat FCSB lucreaza in restaurant și o tanara din Romania, care dezvaluie cum e viața in Norvegia: „Romanii sunt bine vazuți fiindca sunt muncitori și serioși" Exista romani care traiesc, muncesc și se bucura de viața din indepartatul oraș Stavanger, aflat pe Coasta de Vest a…