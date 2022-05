Cum a descoperit Manuela Hărăbor că are un copil cu autism Frumoasa actrița Manuela Harabor are un baiat de 32 de ani, cu autism. Artista povestește cum a descoperit ca Andrei, fiul ei, are autism și cu ce probleme s-a confruntat. „In primul an de viața a avut o evoluție absolut normala. S-a intamplat ceva in luna a 10-a. Se pare ca a fost totuși o stare febrila care a cauzat starea lui de sanatate și undeva pe la 11 luni a inceput o regresie. De unde gangurea foarte des, avea un comportament absolut normal, incet, incet s-au diminuat toate lucrurile astea. Toate acestea se petreceau in 1990 cand nu se știa mare lucru despre autism, a povestit Manuela… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

