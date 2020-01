Stiri pe aceeasi tema

- Imigratia neta in Elvetia a crescut din nou anul trecut, conform datelor oficiale publicate joi, inaintea unui referendum convocat pentru luna mai asupra incetarii acordului cu UE privind libertatea de circulatie a fortei de munca, relateaza Reuters. Imigratia a contribuit anul trecut cu o crestere…

- I-am intrecut pe “instalatorii polonezi”. CE: Romania are cei mai mulți angajați care lucreaza intr-un alt stat membru UE Romania ramane statul membru al UE care trimite in blocul comunitar cele mai multe persoane active, conform raportului anual al mobilitatii fortei de munca in cadrul…

- ''Un anumit numar de cetateni europeni in China doresc sa paraseasca aceasta tara, cifra actuala este de aproximativ 600, dar deocamdata nu pot face acest lucru'', a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. Acesti cetateni care doresc evacuarea provin din Austria, Belgia,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri, in cadrul deschiderii Carrefour Corbeanca, productia de vin pe care Romania a produs-o, de 4,9 milioane de hectolitri, fapt care o plaseaza pe locul 6 sase in Uniunea Europeana, scrie Mediafax."Suprafata cultivata cu vita de vie este…

- Europol a inchis luni 30.506 de nume de domenii de internet care incalcau legislatia privind proprietatea intelectuala ca urmare a distribuirii de articole false ori piratate in retea, precum transmisiuni ilegale de programe de televiziune, muzica si filme piratate, precum si produse electronice…

- Romania a importat din tarile Uniunii Europene vin in valoare de peste 46 de milioane de euro in 2018 si a exportat vin in valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales In tarile din afara…

- Romania a fost cea mai dinamica piata auto din Europa, in octombrie. Volkswagen și Renault, cele mai vandute marci Vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania.…

- Romanii care muncesc in strainatate au trimis in țara 3 miliarde de euro anul trecut, a doua cea mai mare suma dupa cea trimisa de portughezi Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 35,6 miliarde de euro in 2018,…