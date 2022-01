Cum a crescut Bolt de la o aplicație creată de la zero, în Estonia, la o valoare de 7,4 miliarde de euro Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters. Bolt, rivalul grupului american Uber, a derulat precedenta runda de finantare in luna august a anului trecut, cand a fost evaluat la patru miliarde de euro. Compania are peste 100 de milioane de utilizatori in 45 de tari si peste 400 de orase din Europa si Africa. “Ne extindem toate cele cinci linii de produse extrem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

