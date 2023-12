Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri schimbari in sistemul de mobilizare, in cadrul unei strategii de imbunatatire a situatiei armatei dupa 21 de luni de razboi cu Rusia, transmite Reuters. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a mentionat ca la o reuniune a comandamentului armatei…

- Volodimir Zelenski poarta un altfel de razboi – cu generalii sai. L-a certat pe comandatul Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, care a declarat pentru The Economist: „La fel ca in Primul Razboi Mondial, am ajuns la un nivel de tehnologie care ne pune in impas”. Zalujnii este un realist. Zelenski…

- In septembrie anul trecut, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, a scris impreuna cu Mihailo Zabrodski, actualul sau adjunct, un articol intitulat „Perspective de desfașurare a unei campanii militare in 2023: perspectiva Ucrainei”.

- „In circumstanțe tragice, asistentul și prietenul meu apropiat, maiorul Ghenadi Ciastiakov, a fost ucis (...) de ziua lui. Un dispozitiv exploziv necunoscut a explodat intr-unul dintre cadourile sale”, declara, luni seara, generalul Valeri Zalujnii, anunțand deschiderea unei anchete preliminare in acest…

- „In circumstanțe tragice, asistentul și prietenul meu apropiat, maiorul Ghenadi Ciastiakov, a fost ucis (...) de ziua lui. Un dispozitiv exploziv necunoscut a explodat intr-unul dintre cadourile sale”, declara, luni seara, generalul Valeri Zalujnii, anunțand deschiderea unei anchete preliminare in acest…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski l-a inlocuit pe comandantul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei prin decretul sau din 3 noiembrie 2023. Acum, FOS ale Ucrainei vor fi conduse de Serghei Lupanciuk. Astfel, printr-un decret, președintele l-a demis pe generalul…

- Ministerul rus al Apararii a raportat neuralizarea a peste 255 de soldați ai forțele armate ucrainene pe direcția Krasnolimansk. Trupele grupului rus „Centru” au lovit aproximativ 130 de ținte ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe direcția Krasnolimansk

- Unitațile trupelor rusești „Centru” ar fi dejucat șase tentative de atac al Forțelor Armate ale Ucrainei in zona Tosky și Serebryansky pe direcția Krasnolimansk, informația a fost comunicata de ofițerul de presa al grupului Alexander Savchuk