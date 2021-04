Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Patru politisti italieni, BATUȚI crunt de un roman, intr-o gara. „Interventia s-a transformat intr-un masacru” Un incident a avut loc in gara localitatii italiene Minturno. Un tanar roman a batut de unul singur patru politisti italieni si un al cincilea barbat care a intervenit in disputa. O…

- In perioada 25 – 28 martie a.c., peste 800 de efective, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 4.520 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 855.215…

- Un eveniment privat organizat intr-un apartament din București in noaptea de sambata spre luni a fost oprit de polițiști. Mai mult de 100 de persoane au fost sancționate pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, iar cuantumul amenzilor se ridica la 226.000…

- ■ un sofer prins baut la volan a ofertat doi politisti cu 500 de dolari ■ oferta a fost declinata iar soferul a fost arestat ■ Doi politisti rutieri de la Tirgu Neamt au fost ofertati de un sofer bine aghezmuit cu suma de 500 de dolari. Oamenii legii au declinat oferta si si-au anuntat […] Articolul…

- Un șofer in varsta de 47 de ani a fost prins fara permis de oamenii legii și s-a baricadat in mașina. Incidentul a avut loc pe raza localitații Priseca, județul Dambovița. Gestul incredibil al unui barbat prins fara permis auto. Oamenii legii din cadrul Biroului Rutier Targoviște au oprit pentru control,…