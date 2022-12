Feli Donose este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. In urma cu puțin timp, cantareața a susținut un concert, in pragul sarbatorilor de iarna. Insa, chiar daca, din cauza gradelor cu minus care erau afara, mulți nu au putut veni la spectacolul organizat de vedeta in Ploiești, Feli a facut un gest extraordinar pentru cei cațiva fani care au venit sa o vada.