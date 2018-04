Sarbatoare in Regatul Britanic! Kate Middleton a nascut cel de-al treilea bebeluș regal, azi, la ora 11 și un minut, la maternitatea Lindo din cadrul spitalului St. Mary din Londra, iar anunțul oficial a fost facut de catre Palatul Kensington. „Alteța Sa Regala Ducesa de Cambridge a nascut astazi un baiat, la ora 11.01 (13.01 ora Romaniei). Bebelușul cantarește 3,8 kg. Ducele de Cambridge a fost prezent la naștere. Alteța Sa Regala și bebelușul sunt amandoi sanatoși”, se arata in comunicatul emis de Palat. Un alt anunț, de data aceasta tradițional, a fost facut intr-o maniera old style, in fața…