Cum a ajus pangolinul, considerat inițial „sursă” Covid, cel mai traficat mamifer Oficiali din Nigeria, de la centrul pentru combaterea traficului ilegal de animale salbatice, tocmai au confiscat o cantitate record de solzi și gheare de pangolin și colți de elefant, dupa cum a declarat șeful autoritații vamale. Astfel, s-au confiscat 17.137 kg de solzi de pangolin, 44 kg de colți de elefant și 60 kg in gheare de pangolin, a precizat intr-un comunicat colonelul Hameed Ibrahim Ali, directorul general al autoritații vamale, potrivit CNN . Ali a precizat ca autoritațile au arestat trei cetațeni straini și urmaresc un al patrulea, care ar fi coordonatorul operațiunii. „Suspecții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

