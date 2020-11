Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise si una a fost ranita intr-un atac armat in Nevada, in Statele Unite, iar intre morti se afla un barbat suspectat ca este autorul atacului armat, impuscat de politie, scrie presa locala, conform news.ro.Fortele de ordine au fost alertate marti, catre ora locala…

- Muzeul Madame Tussauds din Berlin se pregateste pentru alegerile din Statele Unite. Ca masura preventiva, statuia lui Donald Trump a fost inlaturata din zona de expunere din muzeul figurilor de ceara. „Actiunea de astazi are un caracter simbolic inaintea alegerilor din Statele unite si aici, la Madame…

- Gabriela Firea, inca primarul in funcție al capitalei, a postat aseara o fotografie din biroul sau de la primarie, in care spunea ca este inca la munca: „I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it„. Desigur, internetul a inceput din nou creația photoshop-ului, iar ce a ieșit, vedeți…

- Fostul prim-ministru al Romaniei și candidat la președinție, Viorica Dancila, e cunoscuta pentru gafele sale gramaticale. Incercand sa „normalizeze” greșelile din discurs, aceasta l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de faptul ca a inventat cuvantul „giroscop”. Cuvantul giroscop exista, evident,…

- Pasajul Ciurel credem ca a intrat deja in folclorul poporului roman, fiind unul dincele mai scumpe „viraje de stanga”, așa cum mulți șoferi din București l-au numit. Ei bine, va povesteam zilele trecute faptul ca, din cauza modului in care pasajul a fost facut, autobuzele erau nevoite sa intre pe trotuar,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat ca "a anulat" discutiile comerciale cu China din cauza raspunsului la coronavirus, la cateva zile dupa ce o revizuire programata a "Fazei 1" initiale a acordului comercial a fost amanata, potrivit Agerpres.

- ”Daca voi veti continua sa livrati marfuri, servicii si sa sustineti proiectul Nord Stream 2, veti impiedica supravietuirea intreprinderii voastre”, ameninta in aceasta scrisoare, datata miercuri, 5 august, senatorii Ted Cruz, Tom Cotton si Ron Johnson. Statele Unite se opun de ani de zile acestui proiect,…