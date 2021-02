Angajat inițial pe post de cameraman, acesta era, pana zilele trecute, secretar pe probleme de marketing al instituției. Membru PSD, Gabriel Nița s-a facut remarcat in campania electorala pentru locale printr-o oda adusa pe Facebook actualului primar al orașului, care ii este șef și pe linie de partid. In plus, noul director este laudat de sindicatul din instituție, dar chiar și de cel caruia i-a luat locul. La 29 de ani, Gabriel Nița a fost instalat, zilele trecute, in funcția de director interimar al Filarmonicii din Pitești, printr-o decizie a primarului orașului, Cristian Gentea. Asta deși,…