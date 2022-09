Cum a ajuns o fostă mișcare neonazistă să facă jocurile în politica din Danemarca Mai mult de 1 suedez din 5 a votat la alegerile legislative de duminica pentru partidul radical anti-imigrație Democrații Suedezi (SD). Devenit al doilea partid politic din țara, este de așteptat ca cei 73 de parlamentari ai sai sa aiba un rol crucial in susținerea coaliției de dreapta care preia guvernarea. Este pentru prima data cand partidul naționalist se apropie de parghiile puterii la Stockholm. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Tezaurul” strans de-a lungul timpului de Oficiul Național de Jocuri de Noroc a fost scos la lumina, in aceste zile, de conducerea instituției. In conturile Trezoriei s-au adunat circa 24.000.000 de lei (circa 5.000.000 de euro), bani colectați de ONJN și care pot fi folosiți doar pentru tratarea adicției.…

- Politia suedeza a distrus o geanta ce continea explozibili si care a fost gasita in centrul capitalei Stockholm duminica noaptea, a anuntat un purtator de cuvant al politiei luni, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Toata politica guvernamentala este dictata de PSD, a declarat Ludovic Orban, fost premier și fost lider PNL, duminica, pe B1 TV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Aplicatiile de iPhone pentru Facebook si Instagram folosesc un browser propriu, care urmaresc toate actiunile utilizatorilor dupa ce acestia dau click pe un link, inclusiv introducerea unor date sensibile, precum parolele si datele cardurilor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul rus anunta vineri pe site-ul sau ca a actualizat lista statelor straine care comit acte ''neprietenoase'' impotriva misiunilor diplomatice si consulare rusesti din strainatate. Pe lista au fost incluse Grecia, Danemarca, Slovenia, Croatia si Slovacia, conform AGERPRES. Fii la curent cu…

- Danemarca a inregistrat miercuri cea mai ridicata temperatura pentru luna iulie si risca sa marcheze un record absolut de caldura, a anuntat miercuri institutul meteorologic din aceasta tara dupa ce canicula care a adus deja temperaturi record in Europa a ajuns si in Scandinavia, informeaza AFP.…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma, luni, pe Facebook, despre cazul baietelului roman repatriat din Danemarca a ajuns in plasament la bunicii materni, ca asistentii sociali au mers in vizita la micutul M. si la bunici pentru a monitoriza integrarea in familiei si, asa cum se asteptau cu totii,…

- Partidul de guvernamant si aliatii sai au castigat o "super-majoritate" la alegerile senatoriale organizate duminica in Japonia, la doar cateva zile dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, conform informatiilor aparute luni in presa locala, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…