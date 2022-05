Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament de lux in Dubai, cu banii jos. Fosta diva mondena, mai nou creatoare de moda (are un atelier vestimentar cu rochii de mireasa, unul cu blanuri și costume fitness, dar și contracte de imagine) are de gand sa-și mute afacerea in Emiratele Arabe Unite. Bianca…

- Brigitte Pastrama susține ca ea și soțul ei, Florin Pastrama, au cerut ajutor divin pentru casnicia lor. Bruneta recunoaște ca inceputul a fost greu in mariajul lor și ca nici acum nu le este ușor. Iata ce a spus vedeta intr-un interviu pentru Antena Stars!

- Natalia Mateuț a avut parte de o surpriza neplacuta luni dimineața. Cand a ajuns in parcare, prezentatoarea de la Antena Stars a realizat ca mașina i-a fost vandalizata. Vedeta deja a luat masuri pentru a-i da de urma faptașului și a dezvaluit pe cine banuiește de un asemenea gest.

- Ileana Badiu a vorbit despre situația de coșmar in care se afla refugiații ucraineni și cei ramasi in urma sa lupte impotriva invadatorilor ruși. Actrița este una dintre persoanele publice care au intins o mana de ajutor victimelor razboiului și dezvaluie ca situația o afecteaza profund.

- Relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu a fost surpriza showbiz-ului romanesc in toamna anului trecut, iar lucrurile au evoluat intr-un ritm amețitor. In primul interviu pe care l-au acordat impreuna, pentru Antena Stars, cei doi au dezvaluit ca iși doresc sa faca un copil ”cat mai curand”.

- La finalul saptamanii trecute, Nikolas Sax și-a ingrijorat fanii cand a anunțat ca are probleme de sanatate. Acum, cantarețul a dezvaluit despre ce este vorba și cum se simte in prezent, la Antena Stars.