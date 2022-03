Cum a ajuns Lady Gaga celebră Cantareata americana Stefani Joanne Angelina Germanotta, al carei nume de scena este Lady Gaga, s-a nascut la 28 martie 1986. Inițial, artista a fost atrasa de teatru. Lady Gaga s-a nascut la New York. La varsta de patru ani a inceput sa cante la pian și la cea de 10 ani a scris prima balada. A fost admisa, la 17 ani, la Universitatea New York, in cadrul Tisch School of Arts unde a studiat muzica. La 19 ani, dupa un contract eșuat cu cei de la Dej Jam Recording, Lady Gaga se muta din casa parinților și incepe sa cante prin cluburile din cartierul Lower East Side. In 2007 colaboreaza cu Lady Starlight… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

