- Emisiunea de televiziune Chefi la Cuțite este un show de televiziune difuzat pe postul de televiziune Antena 1. In prezent emisiunea se afla la cel de-al noualea sezon. Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzata duminica de la ora 20:00, luni și marți, de la ora 20:30. Iata care sunt ”bombele”…

- In ediția 21 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut sa il cunoaștem pe Big M, un student in varsta de 20 de ani, din Arad. Tanarul i-a impresionat pe jurați cu povestea sa de viața.

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, Antonia, a venit in ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite pentru a gati unul din preparatele ei favorite, dar și pentru a dezvalui mai multe despre relația cu fostul soț.

- Campioana Romaniei la fitness, Ramona Erturk, a dezvaluit in emisiunea „Chefi la Cuțite”, pe Antena 1, ca a trait o drama in copilarie. „Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la gradinița, ma duceam acasa. Și, cand eram in parc, il simțeam in…

- Mulți il apreciaza pe chef Sorin Bontea și vad in el un adevarat model de viața, insa puțini știu cum arata și cine este soția juratului de la Chefi la Cuțite. Iata cine este femeia de care Sorin Bontea s-a indragostit iremediabil. Cei doi au impreuna doi copii cu care se mandresc și care le seamana…

- Dupa o ediție spectaculoasa in care s-a dat și cuțitul de aur, Speak s-a strecurat din nou in culisele „Chefi la cuțite” pentru a afla detalii savuroase, pe care le-a dezvaluit in episodul 6 „[email protected]țite”.

- Marius Ghinoiu este concurentul care a reușit sa-i ''zapaceasca'', efectiv, pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite. Debitul verbal al acestuia i-a facut pe chefi sa se ia cu mainile de cap.

- Gina Pistol a intrat pe ultima suta de metri cu saricna. Frumoasa prezentatore de la Chefi la cuțite mai are puțin pana cand iși va putea ține in brațe fetița, insa pana atunci iși ține la curent fanii in ceea ce privește activitațile din viața ei.