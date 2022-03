Stiri pe aceeasi tema

- MOL Romania, filiala locala a grupului petrolier ungar MOL, a ajuns compania cu cel mai scump carburant din zona Barbu Vacarescu, Bucuresti, arata datele publicate pe aplicatia Monitorul Preturilor, gazduita de Consiliul Concurentei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina undeva in Romania a starnit panica in mediul online. In mai mai multe orașe mari, inclusiv in Timișoara, Cluj, București, Craiova, Brașov, romanii au luat cu asalt benzinariile pentru aș face plinul de frica unei scumpiri…

- Sebeșenii au luat cu asalt pompele de alimentare ale unei benzinarii din centrul orașului lor astazi, 9 martie 2022, pe fondul unor zvonuri care anunța scumpiri fara precedent la carburanți. Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina din Beius a starnit panica…

- Pretul pentru un litru de benzina premium a trecut, luni, pragul de 8 lei, dupa cum arata datele centralizate de platforma Gazonline.ro, dar si cele de pe Monitorul Preturilor, aplicatie gazduita de Consiliul Concurentei.

- Potrivit datelor din Oil Bulletin, care reuneste evolutia pretului produselor petroliere din statele europene, in perioada 3-24 ianuarie benzina s-a scumpit in Romania cu 4%, iar litrul de motorina a caștigat 5%. In ultima saptamana au avut loc alte scumpiri, astfel ca potrivit datelor publice litrul…

