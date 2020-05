Cum a afectat pandemia intretinerea caselor Multi dintre bucuresteni si-au petrecut izolarea impusa de starea de urgenta, executand diverse lucrari in casele sau apartartamentele lor, folosind aplicatia mobila Feexers pentru reparatii ale instalatiilor sanitare, electrice sau de amenajari interioare. Daca inaintea izolarii, aplicatia inregistra doar 27% urgente, dupa instaurarea starii de urgenta procentul lucrarilor urgente a urcat la peste 70%, pe primul loc situandu-se Instalatiile Sanitare, pe locul 2 Instalatiile Electrice si pe locul 3 Amenajarile Interioare. S-a constatat si o dublare, per total, a numarului de reparatii de instalatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

